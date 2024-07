Troca de tiros na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, assustou moradores durante a madrugada - Reprodução

Publicado 21/07/2024 10:12 | Atualizado 21/07/2024 10:56

Rio - A guerra entre facções rivais que já se estende há alguns dias segue causando pânico aos moradores de Brás de Pina e Cordovil, Zona Norte, neste domingo (21). Segundo relatos e vídeos compartilhados nas redes sociais, a troca de tiros foi ouvida durante a madrugada e também no início da manhã nas comunidades da região. A população dos bairros vem sofrendo com as disputas por território desde a última quarta-feira (17).

Durante a madrugada, a Avenida Brasil teria sido interditada na altura da comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, por conta dos confrontos que aconteciam na região. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra PMs usando a mureta que divide às pistas central e lateral da via, sentido Centro, como proteção, enquanto aponta fuzil para rua de acesso à favela.

Já os confrontos, foram ouvidos por moradores das comunidades da Cidade Alta e Roraima, no Complexo de Israel, e também das favelas vizinhas da Tinta, Quitungo e Dourado, que atualmente são dominadas pelo Comando Vermelho (CV).

Guerra entre cv e tcp no Dourado em Brás de Pina até agora pic.twitter.com/gm1AZkboIB — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) July 21, 2024

Na madrugada deste sábado, um homem, que teria envolvimento com o tráfico, morreu após ter sido baleado em via de acesso à comunidade do Quitungo. O local, que é controlado pelo CV, vem sendo palco das tentativas de invasão de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

O bando responsável pelas investigas no território é liderado pelo criminoso Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que tenta ampliar sua área de domínio. O traficante é o responsável pela criação do Complexo de Israrel, onde estão integradas às comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau, Roraima e Cinco Bocas.

"Não aguentamos mais essa situação. É troca de tiros todos os dias. Ficamos a mercê desses bandidos e vemos a nossa direito de ir e vir sendo limitado", comentou um morador da região, que preferiu não se identificar.

A cantora Teresa Cristina, que é moradora da Vila da Penha, chegou a compartilhar o drama enfrentado pela população nas suas redes sociais: "O morador é avisado do tiroteio, a TV anuncia o tiroteio. A polícia é o marido traído que nunca sabe de nada. Já são 4 noites de tiroteio no Quitungo", lamentou.

Por conta dos confrontos, neste sábado (20), a circulação de trens no ramal Saracuruna chegou a ser suspensa por conta dos confrontos que aconteciam na região. O mesmo aconteceu na sexta-feira, quando disparos romperam cabos de energia da rede aérea do ramal, dificultando a circulação por pouco mais de 6h, das 11h às 17h30.

Em nota, a Polícia Militar informou que desde a madrugada deste sábado (20) equipes do 16º BPM (Olaria), com apoio do e 4º BPM (São Cristóvão) e da 22º BPM (Maré), reforçam o policiamento na região de Brás de Pina e Cordovil. A ação tem como objetivo evitar a disputa de território entre criminosos.



"Na madrugada deste domingo (21), o patrulhamento foi intensificado no entorno das comunidades do Quitungo e Cinco Bocas, após disparos no interior da comunidade do Quitungo. Não há informações de feridos, presos ou apreensões. O policiamento segue reforçado", concluiu a nota.