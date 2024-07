Todas as estações entre Penha Circular e Vigário Geral encontram-se fechadas - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/07/2024 20:35 | Atualizado 22/07/2024 23:04

Rio - Devido a um tiroteio nas proximidades de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira (22), as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral estão fechadas para embarque e desembarque. Às 20h13, a SuperVia, concessionária que administra o serviço, informou que a circulação do ramal Saracuruna acontece entre as estações Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna.

Um agente foi baleado na cabeça e outro foi atingido por estilhaços de vidro. Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da Polícia Rodoviária Federal resgataram o policial ferido e levaram para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O agente está consciente. A causa do tiroteio se deu após uma viatura caracterizada da Força Nacional entrar por engano na comunidade de Vigário Geral, por volta das 19h22. Houve confronto na região e dois policiais foram feridos.. Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) da Polícia Rodoviária Federal resgataram o policial ferido e levaram para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O agente está consciente.

A mudança na operação da SuperVia impacta passageiros que tentam voltar para casa. "Estou parado em um trem em Penha Circular sentido Gramacho. Pode informar o que está acontecendo? Tem gente saindo do trem ninguém informou nada", questionou um usuário do serviço nas redes sociais. Por volta das 21h10, a SuperVia informou que a circulação entre as estações Central do Brasil x Gramacho foi normalizada. Já o trecho Gramacho x Saracuruna opera com intervalo médio de 50 minutos. Até às 23h, ainda não havia previsão para a normalização.