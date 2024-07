Vítima está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 23/07/2024 12:31 | Atualizado 23/07/2024 13:04





Rio - Após oito dias internado, o menino Arthur Lessa, de 6 anos, baleado na cabeça durante um ataque em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, segue com quadro gravíssimo nesta terça-feira (23). Ele está no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e já passou por cirurgia, tomografia e chegou a se mexer De acordo com o último boletim divulgado pela unidade, Arthur continua respirando com ajuda de aparelhos, em cuidados intensivos e "realizando exames de imagem, com acompanhamento intensivo da equipe multidisciplinar".

Na sexta-feira (19), Isabele Lessa, mãe do menino, contou que, apesar de seguir em estado gravíssimo, ele



Arthur foi atingido, junto de outras quatro pessoas, incluindo o pai, no domingo 14 de julho; A criança estava no interior de uma churrascaria, no bairro Pilar, quando criminosos encapuzados passaram atirando.



Dia do ataque



Carlos Alberto Faria, 26, pai de Arthur, ferido na perna esquerda no ataque, conversou com a reportagem durante uma roda de oração que a família organizou em frente ao hospital na última semana. Ele contou que, aos domingos, a vizinhança tem o costume de se reunir no bar/churrascaria onde aconteceu o tiroteio. Já o tio da criança, Vinicius Lessa, explicou que o menino foi baleado após tentar correr para se proteger.



Procurada para informações sobre o andamento das investigações, a Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que "agentes realizam outras diligências para apurar a autoria e a motivação do crime." O caso é investigado na 60ª DP (Campos Elíseos).

Outras vítimas têm quadro estável



O Adão Pereira Nunes informou que, além de Arthur, outras duas vítimas permanecem internadas. Alex Junior Marcelino do Nascimento, 30, foi atingido no abdômen e membro inferior esquerdo. Ele passou por uma cirurgia sem intercorrências e está em leito de enfermaria, respirando em ar ambiente, com quadro de saúde estável.



Já Ian Rodrigues Barbosa de Carvalho, 21, foi baleado no tórax, abdômen e na mandíbula. Ele foi operado assim que deu entrada na unidade, e também segue no leito respirando em ar ambiente com estado regular.