Vitor Cavalcanti Canellas é integrante da quadrilha do Zinho - Divulgação / Segurança Presente

Publicado 23/07/2024 13:46 | Atualizado 23/07/2024 13:52

Rio - O miliciano Vitor Cavalcanti Canellas, integrante da quadrilha do Zinho, foi preso durante a comemoração do seu aniversário, nesta segunda-feira (22), em um quiosque na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

Canela, como era conhecido, estava foragido da Justiça desde novembro de 2023 e foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial do governo, na Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 10, através de câmeras instaladas na via.



Há pouco mais de oito meses, o miliciano foi indiciado pelos crimes de milícia privada, lavagem de capitais, extorsão e crimes ligados ao uso ilegal de armas, pela 1ª Vara Criminal Especializada, do Tribunal de Justiça do Rio, depois de uma investigação da Polícia Federal. Ele era procurado desde o dia 14 de novembro.



Segundo o programa Segurança Presente, no momento da abordagem, Canela estava desarmado e não resistiu à prisão. Ele completou 34 anos no último domingo (21) e saiu para comemorar com dezenas de pessoas em um pagode, nesta segunda (22), quando foi reconhecido.



Vitor foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde permaneceu preso.