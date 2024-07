Carla Gabola morreu aos 46 anos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/07/2024 12:31

Rio - Morreu nesta segunda-feira (22), a influenciadora digital de concursos públicos Carla Cristina de Jesus Santos, de 46 anos. Carla Gabola, como era conhecida por seus mais de 440 mil seguidores, sofria de endometriose e estava internada desde junho em um hospital público para tratar a doença.



A morte da influenciadora foi confirmada pela sua irmã, que vinha atualizando o estado de saúde da mulher, através das redes sociais, desde que ela teve uma complicação e precisou ser entubada.





“Nossa guerreira lutou até o fim, mas neste momento Deus a levou. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de apoio, carinho, força e também por cada doação feita. O momento está sendo muito difícil para nós, mas sei que ela era uma pessoa muito querida por muitos aqui!” escreveu.



Durante a internação Carla precisou realizar algumas cirurgias e sofreu uma infecção hospitalar. Em uma das publicações a irmã de Gabola explicou que o quadro de saúde dela era considerado ‘extremamente delicado’.



Em sua página do Instagram, Naomi, filha de Carla, postou uma série de fotos em momentos com a mãe para se despedir.



“ Hoje você morre em corpo, mas sua alma está livre de dor para trilhar um novo caminho lindo nessa nova etapa do seu ser. Obrigada mãe por todos os momentos e conselhos que compartilhou comigo, todas as minhas próximas conquistas serão pela honra de seu nome”, escreveu a jovem de 20 anos.



Ainda não informações sobre o sepultamento da influenciadora.



Carla Gabola



Carla Gabola era de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, era formada em direito e acumulava 449 mil seguidores nas redes sociais. Em suas páginas, a influenciadora divulgava editais, passava informações e dava dicas sobre concursos públicos.



Aos 46 anos, a mulher foi internada para realizar uma cirurgia de retirada do útero, devido à endometriose, e sofreu diversas complicações que levaram à sua morte.



Além da família, ela deixa uma legião de concurseiros e amigos, que lamentaram a sua morte.



“Muito obrigado Carla! A sua missão aqui na Terra foi muito bem executada. Milhares e milhares de concurseiros conquistaram seus sonhos por meio das notícias, direcionamentos e pela sua ajuda”, escreveu o criador de conteúdo, Gustavo A Gazzola.



“Carla foi o primeiro ícone concurseiro, a primeira pessoa que “segui” quando decidi pelo concurso, em 2013. Ela acertava tudo, cada notícia era certeira. A gente costumava falar que “se a Carla falou, então é”, relatou uma seguidora.