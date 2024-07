Homem foi preso por agentes da Deam de Nova Iguaçu - Divulgação / Polícia Civil

Homem foi preso por agentes da Deam de Nova Iguaçu Divulgação / Polícia Civil

Publicado 23/07/2024 12:32

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (23), após agredir a namorada com um pedaço de madeira no bairro Jardim Roma, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que foi espancada até o momento em que a estaca quebrou. Em seguida, Marlon Fonseca, de 28 anos, foi buscar uma enxada para seguir com as agressões.

Em depoimento, a mulher contou que conseguiu fugir para a casa da mãe nesse momento. Segundo a vítima, o rapaz é usuário de drogas e o relacionamento do casal é muito conturbado por conta de ciúmes.



Em entrevista ao DIA, a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, Mônica Areal, relatou que a discussão teve início quando os dois começaram a falar sobre os antigos relacionamentos dela.

"Ele é muito agressivo e eles estão em um relacionamento muito conturbado. Eles começaram a falar sobre o passado e ele começou a perguntar sobre os antigos relacionamentos dela. Nisso, começou a briga entre os dois e as agressões. Quando vimos as lesões e as escoriações no corpo dela, fomos prender ele", relatou a delegada.



Marlon foi preso por lesão corporal e ameaça. De acordo com a polícia, ele já possui anotação criminal por roubo. O homem foi localizado em casa por agentes da especializada. Após as formalidades legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.