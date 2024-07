Composições de trem da supervia batem em Madureira e vagão descarrilha. na Estação de Madureira nesta segunda-feira (13) - Cléber Mendes/Agência O Dia

Rio - Com o objetivo de minimizar o vandalismo, agora as denúncias e reclamações referentes a qualquer problema na SuperVia serão feitas diretamente para o Disque Denúncia, que as encaminhará aos órgãos de segurança pública e à direção da concessionária.

A ação visa aumentar a efetividade das operações de segurança, utilizando o canal institucional que tem colaboração com as polícias Militar e Civil. As informações fornecidas pelos passageiros serão utilizadas para criar um banco de dados que mapeará as ocorrências mais comuns e os horários em que ocorrem.

Por mês, a empresa gasta R$ 20 mil para substituir sistemas fixos contra incêndio e extintores. Apenas até junho, foram furtados 26 extintores dos trens e dois das estações. A reposição de visores de portas vandalizados representa um custo mensal de R$ 150 mil. Além disso, no primeiro semestre deste ano, foram roubados 886 assentos, resultando em um prejuízo de R$ 124,6 mil para a SuperVia.

A substituição dos estofados por chapas de acrílico é uma medida para tentar reduzir esse tipo de crime. Entre março de 2023 e abril de 2024, foram furtados 2.199 assentos, causando um prejuízo de R$ 317 mil.