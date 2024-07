A influenciadora Tati Infante declarou apoio ao marido, Pedro Paulo - (Reprodução/redes sociais)

Publicado 24/07/2024 18:54 | Atualizado 24/07/2024 19:12

Após Pedro Paulo (PSD) comunicar, na segunda-feira (22), que havia abdicado da candidatura a vice na chapa do prefeito Eduardo Paes (PSD), que tentará a reeleição em outubro, Tati Infante, mulher do deputado federal, decidiu se pronunciar. E minimizou o vídeo íntimo vazado do parlamentar que teria motivado a desistência.

Em sua conta oficial no Instagram, onde tem 1 milhão de seguidores, a atriz e influenciadora afirmou que os dois não estavam juntos quando as tais imagens teriam sido feitas: "Acho besteira ele desistir por causa de de um episódio de 2020, período em que estávamos separados, em crise", disse. "Período em que eu tive meu 'tiricotico', ele também. E ele caiu em uma armadilha... Fez uma ligação de chamada e a pessoa gravou ou tirou print. E anos depois estão usando isso contra ele", completou.

Tati garante que compreende o posicionamento de Pedro Paulo, mas reforça que ele deveria voltar para a chapa encabeçada por Paes: "Entendo o lado dele de preservar a família e recuar para essa história não vir à tona. Mas do meu lado, está tudo certo. Apoio ele, é o sonho e o trabalho dele. Ele não roubou, não matou... Foi coisa de cunho pessoal. Por mim, está resolvido".

A influenciadora encerra o vídeo destacando que sempre esteve preparada para eventuais situações da política que pudessem afetar sua imagem: "A partir do momento que casei com político, sabia que o jogo é sujo. Principalmente, em ano de campanha. Mas ele já sabe que tem meu apoio".

A DESISTÊNCIA

Pedro Paulo anunciou que estava renunciando a à candidatura como vice apenas dois dias após convenção do PSD que oficializou Paes na corrida pela reeleição. O deputado federal, a propósito, sempre foi o mais cotado para formar a chapa com o atual prefeito. O partido tem até 15 de agosto para registro de candidaturas.

De acordo com informações, adversários políticos já teriam conhecimento sobre a circulação do vídeo de Pedro Paulo. A assessoria do parlamentar foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até o momento. O espaço segue aberto.

Os favoritos para vice na chapa de Paes, caso a desistência seja sacramentada, seriam Eduardo Cavaliere, deputado estadual e ex-secretário municipal de Casa Civil, e Carlo Caiado, atual presidente da Câmara de Vereadores do Rio. Ambos também são do PSD, o que faria o partido seguir com o plano de uma chapa pura, mesmo com a saída de Pedro Paulo.