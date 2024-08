Trio responde por homicídio qualificado - Divulgação

Publicado 04/08/2024 19:16 | Atualizado 04/08/2024 20:20

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (4), um cartaz para ajudar a localizar três acusados de envolvimento na morte de Joice Souza Sampaio, que teve o corpo incendiado após ter sido morta a tiros em Cardoso Moreira, no Norte Fluminense, em maio deste ano.

A Polícia Civil suspeita Carlos Eduardo de Oliveira Norato Furriel, o 'DK', de 22 anos; Jerson Antônio Martins Filho, o 'Jersinho' ou 'Malvadão', de 21; Eydhian Adriano Azevedo Carvalho, o 'Dentinho', de 19, estão escondidos no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Os três seriam ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP), que atua na região.

O crime ocorreu durante a madrugada do dia 25 de maio, na zona rural de Cardoso Moreira. De acordo com as investigações da 148ª DP (Italva), o trio suspeitou que a vítima e um outro homem integrassem a fação rival Comando Vermelho (CV). Com apoio de cinco criminosos que foram detidos, Carlos Eduardo, Jerson, Eydhian e um adolescente foram até a casa de Joice e a levaram escoltada até o local onde foi morta. O homicídio teria tido a supervisão do traficante João Victor Pereira da Silva, o "Bobão", que foi preso.

Os três respondem por homicídio qualificado, sendo que o mandado de prisão foi expedido pela Vara Única da Comarca de Italva.

O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização dos envolvidos seja denunciada por meio de:

- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ