Fachada do Crea, no CentroDivulgação

Publicado 04/08/2024 14:35 | Atualizado 04/08/2024 14:39

Rio – O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ), que completou 90 anos no último dia 5 de junho, será homenageado na Alerj, na próxima segunda-feira (5). Os Correios vão lançar selos e carimbos, em homenagem à instituição e destacando pontos famosos do estado, como a Ponte Rio-Niterói, o Bondinho do Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, que foram construídos por engenheiros.

O Crea foi fundado em 1934 para representar engenheiros, agrônomos e também fiscalizar suas atividades.

A sessão foi proposta pelo deputado Luiz Paulo (PSD), que é engenheiro civil: “É com imensa alegria e profundo respeito que me uno a vocês para celebrar um marco histórico: os 90 anos do Crea-RJ. Esta data não apenas nos convida a refletir sobre as realizações do passado, mas também nos inspira a vislumbrar um futuro promissor e desafiador para a instituição e para as áreas que representamos”, declarou o parlamentar.

O evento terá presença de Miguel Fernandez, que é presidente da entidade. “Neste momento de celebração, o Crea-RJ reafirma seu compromisso de continuar a servir a sociedade, de promover a ética, a responsabilidade e a excelência profissional e de contribuir para um Rio de Janeiro e um Brasil cada vez melhores. Temos a convicção de que junto a nossos profissionais, empresas e inúmeros estudantes que logo ingressarão formados no mercado de trabalho, uma nova realidade pode ser moldada, elevando os padrões da atividade produtiva e pavimentando um caminho seguro para o crescimento e para o desenvolvimento nacional”, declarou o empresário.