Lancha colide em pedras do Quebra-Mar da Barra da TijucaDivulgação

Publicado 04/08/2024 15:49 | Atualizado 04/08/2024 15:59

Rio - Uma lancha com 11 pessoas a bordo, sendo 10 passageiros e o condutor, colidiu nas pedras do Quebra-Mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do 2º Grupamento Marítimo (GMar) foram acionados às 12h49 e realizaram o resgate. Apesar do susto, nenhuma vítima precisou ser encaminhada para o hospital.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que alguns dos passageiros se jogaram no mar. A embarcação, que não ficou presa nas pedras, chegou a bater por várias vezes no local devido ao mar agitado.

No mesmo momento, testemunhas chegaram a gritar pedindo para que as pessoas saíssem do fundo do barco e que colocassem o colete. Surfistas que passavam pela região ajudaram no resgate.

Veja vídeo:

Vídeo mostra momento em que lancha com 11 pessoas colide em pedras do Quebra-Mar da Barra da Tijuca, na tarde deste domingo (4).



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/lOAozKNevh — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2024