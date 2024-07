Carla Nunes com o filho, Jorge Nunes - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/07/2024 16:21 | Atualizado 24/07/2024 16:46

Rio - Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, foi agredida por assaltantes porque não tinha dinheiro para entregar a eles, segundo o filho da vítima, Jorge Nunes, 37. Ela estava saindo para trabalhar, na madrugada de terça-feira (23) quando foi abordada por dois homens em uma moto no bairro Jardim Palmares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A idosa segue internada em estado gravíssimo.

"Ontem (terça, 23) minha mãe foi brutalmente violentada na cabeça em um assalto ocorrido em Nova Iguaçu, no Jardim Palmares, onde ela mora. Ela estava indo trabalhar às 4h. Tudo isso porque informaram aos assaltantes que ela não tinha dinheiro para dar. O que fica é o sentimento de revolta, porque uma senhora de 65 anos, que está indo trabalhar, ser violentada dessa forma, é realmente resultado da falta de atenção e proteção a moradores daquele lugar", disse Jorge em um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o Jorge, que trabalha como chocolateiro, Carla precisou passar por uma cirurgia de alta complexidade na cabeça, onde foi agredida com coronhadas. Ela segue internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. A vítima ainda teve a bolsa roubada pelos criminosos, que fugiram do local. O caso aconteceu na Rua Pereira Henrique.

"Ela segue ainda em estado grave, em observação. Está sem resposta nas pupilas, que estão paradas, inertes. Ainda está com sangramento na cabeça e com um dreno, que pelas expectativas, já não estaria mais sangrando dessa forma. Não houve melhora na reação do organismo, mas ela está com espasmos de tosse, o que significa que o corpo está reagindo, mas isso também se dá com medicações. A pressão arterial só está sendo mantida por causa da epinefrina, mas se retira, ela zera. Basicamente, existe uma força mecânica respirando por ela, ainda que o coração esteja batendo e os exames laboratoriais estejam numa análise estável", disse Jorge ao DIA.

Segundo a direção do Hospital Geral de Nova Iguaçu, a vítima deu entrada na unidade com traumas no crânio, rosto e ombro direito. Ela foi submetida a uma neurocirurgia de emergência e está sendo acompanhada pelas equipes médicas de neurocirurgia, bucomaxilo e ortopedia. No momento, está internada no CTI em estado gravíssimo.

O caso está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares). Uma equipe da delegacia foi ao hospital e conversou com o filho da vítima, que registrou o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.

Outro caso

Já na Zona Norte da cidade do Rio, no bairro do Cachambi, um homem tentou assaltar uma mulher que estava próximo a entrada de um prédio, na manhã de segunda-feira (22). A ação ocorreu na Rua Vasco da Gama. Um câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o criminoso abordou a mulher e pediu seu celular.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima fez o registro de ocorrência por meio da Delegacia On-line. Diligências estão em andamento para identificar e prender o autor. O caso está em investigação na 23ª DP (Méier).