Professora argentina foi filmada imitando macacos junto com brasileiro em roda de samba - Reprodução/Redes Sociais

Professora argentina foi filmada imitando macacos junto com brasileiro em roda de sambaReprodução/Redes Sociais

Publicado 24/07/2024 15:02

Rio - O PedeTeresa convocou um ato contra o racismo, após um casal ter sido filmado imitando macacos , durante a apresentação do grupo . O evento vai acontecer em 2 de agosto, na Praça Tiradentes, no Centro, onde o episódio racista aconteceu, na última sexta-feira (19). A dupla que aparece no vídeo durante a roda de samba é uma professora argentina e um brasileiro que mora no Rio.

Em um vídeo nas redes sociais, os integrantes chamaram o público para participar do ato. "Hoje a gente está aqui não só para convidar vocês para a nossa roda de samba. A gente convida vocês para o nosso ato contra o racismo (...) Racismo é crime, chegue chegando, mas chega devagar, valeu? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou e quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou", dizem os membros do grupo.

A Comissão de Combate ao Racismo da Câmara Municipal do Rio também acompanha o caso e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Casa anunciou que vai pedir ao Governo Federal a extradição da argentina. A professora veio ao Rio para um evento no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Junta Diretiva Internacional do Fórum Latino-americano de Educação Musical (Fladem) pediu à seção brasileira uma investigação sobre a estrangeira