Internos fogem de unidade do Degase na Ilha do Governador, Zona NorteMarcos Porto/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 24/07/2024 14:07 | Atualizado 24/07/2024 16:38

Rio - Três adolescentes fugiram de uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase, na Ilha do Governador, Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (23). Segundo a instituição, o incidente é apurado pela Corregedoria do departamento, que também comunicou o caso à Polícia Civil, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Por meio de nota, o Degase informou que está ampliando o número de câmeras e concluindo um estudo para modernizar o sistema de monitoramento. No entanto, não explicou como os jovens fugiram do local.