Internos fugiram da unidade do Degase João Luiz Alves - Arquivo/Agência O DIA

Publicado 03/07/2024 11:39 | Atualizado 03/07/2024 11:40

Rio - Quatro adolescentes fugiram do Centro de Socioeducação Canárias João Luiz Alves no último domingo (30). A unidade do Degase fica na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A corregedoria do órgão apura o caso. O Degase não informou como os socioeducandos deixaram o local.

Um dos internos foi recapturado, após a fuga. O Degase comunicou os familiares dos jovens sobre a evasão e uma das famílias se comprometeu a reapresentar o jovem para dar continuidade ao cumprimento da medida determinada pelo Poder Judiciário.

O Ministério Público e o Poder Judiciário foram comunicados. Também foi realizado o registro de ocorrência do caso.