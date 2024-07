Computadores e celulares foram apreendidos em Mangaratiba - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 03/07/2024 10:53 | Atualizado 03/07/2024 12:59

Rio - A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (3), um mandado de busca e apreensão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, contra um suspeito de armazenar arquivos com cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes. O homem também teria publicado os materiais na internet.

Na ação, que faz parte de uma operação contra abuso e exploração sexual infantojuvenil na rede, os agentes apreenderam equipamentos de informática, como computadores e celulares. Segundo a corporação, os objetos serão analisados pelo setor de perícias técnicas.O investigado, que não teve identidade revelada, vai responder pelos crimes de transmitir e armazenar conteúdos pornográficos infantis, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As punições variam, respectivamente, de três a seis e de um a quatro anos de prisão. A lei considera o delito como crime hediondo.O mandado, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio, foi cumprido por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis.