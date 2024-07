Lucas da Silva Portela é apontado como um dos envolvidos na morte do vereador Aldecyr Maldonado - Divulgação

Publicado 03/07/2024 20:56 | Atualizado 03/07/2024 21:05

Lucas da Silva Portela Xavier, denunciado pela Cici Maldonado, seja julgado por um júri popular. A 4ª Vara Criminal de São Gonçalo afirmou que se trata de "um crime doloso contra a vida", por isso acatou o pedido do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). O denunciado está preso desde dezembro do ano passado.

Rio - A Justiça do Rio determinou que, denunciado pela morte do vereador de São Gonçalo Aldecyr Maldonado , o, seja julgado por um júri popular. A 4ª Vara Criminal de São Gonçalo afirmou que se trata de "um crime doloso contra a vida", por isso acatou o pedido do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ). O denunciado está preso desde dezembro do ano passado.

De acordo com a denúncia, Lucas atirou na cabeça do vereador no dia 7 de novembro de 2023, quando Cici chegava em casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo. De acordo com o inquérito, o crime foi praticado por "motivo torpe", uma retaliação pelo fato da vítima ter tentado proteger seus assessores parlamentares de Lucas e de demais criminosos locais, além de ter sido praticado contra pessoa maior de 60 anos, uma vez que Cici Maldonado possuía 61 anos quando foi assassinado.



Lucas poderá ser condenado a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. A data do júri popular ainda não foi definida.

Relembre o caso

De acordo com a prévia da Polícia Militar, os dois assessores haviam deixado o vereador em casa e testemunharam um roubo a uma moto. A dupla, então, ficou com medo de que os assaltantes roubassem o carro e se esconderam em uma casa na mesma rua. Eles ligaram e avisaram Cici, que saiu da residência armado para checar a situação. Nesse momento, teria acontecido uma troca de tiros e o parlamentar foi atingido na cabeça.

Cici Maldonado chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).