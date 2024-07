Caminhão pegou fogo na pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro - Reprodução

Publicado 03/07/2024 19:29 | Atualizado 03/07/2024 19:54

Rio - Um caminhão pegou fogo na Avenida Brasil, na pita sentido Centro, na altura do Viaduto de Parada de Lucas, Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h30.

Segundo o Centro de Operações Rio, os bombeiros ocupavam duas faixas da pista lateral, apoiados por agentes da CET-Rio, até às 18h30. Por causa do bloqueio parcial, houve congestionamento,

Às 19h, o trecho foi liberado. Ninguém se feriu no incidente.