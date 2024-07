Escopeta, pistola e drogas foram apreendidas na ação na comunidade do Fumacê, em Realengo - Reprodução

Escopeta, pistola e drogas foram apreendidas na ação na comunidade do Fumacê, em RealengoReprodução

Publicado 03/07/2024 18:01

Rio - Sete suspeitos de pertencer a grupo especializado em roubo de veículos foram presos, no início da tarde desta quarta-feira (3), na comunidade do Fumacê, em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam uma ação na região quando encontraram a quadrilha. Além de serem suspeitos de diversos roubos, os criminosos são apontados como integrantes do tráfico de drogas da comunidade.

Uma pistola 9mm, uma escopeta calibre 12 e drogas foram apreendidas. O grupo e o material arrecadado foram levados para a 33ª DP (Realengo).

Operação deixa seis mortos na Cidade de Deus

Também nesta quarta-feira (3), policiais do 18°BPM (Jacarepaguá) realizaram uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste, com o objetivo de reprimir roubos de veículos e coibir as tentativas de expansão do domínio territorial da facção Comando Vermelho (CV), que promove a maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado do Rio.

Seis suspeitos morreram na ação. De acordo com a corporação, o grupo foi encontrado ferido após confronto e em seguida encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), eles já chegaram sem vida à unidade.

Dois fuzis, quatro pistolas, três rádios transmissores e 1,2 tonelada de maconha foram apreendidos.

A PM informou que o comando do 18° BPM (Jacarepaguá) vai instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias da ação. As câmeras corporais utilizadas pela guarnição estão à disposição do procedimento investigativo.

Quadrilha desmantelada na Zona Norte

Ainda nesta quarta, uma operação conjunta entre policiais civis da 20ª DP (Vila Isabel) e policiais militares desmantelou uma quadrilha de roubo de veículos que atua na região da Grande Tijuca, Zona Norte do Rio. Durante a ação, que ocorreu no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, também Zona Norte, dois suspeitos foram presos e um adolescente apreendido.

Um dos presos é Fabrício Serôa da Motta Colmenero, apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade. Ele foi localizado dentro de casa, na Rua Petrocochino. Os comparsas Pablo de Souza Marcelino Lourenço e um adolescente, também integrantes da quadrilha de roubo de veículos da região e do tráfico local, foram detidos juntos.

Com eles foram apreendidos diversos materiais, incluindo três pistolas, uma réplica de fuzil, carregadores, munições, granadas, um bloqueador de sinal de GPS, celulares, um rádio portátil, drogas e roupa tática.