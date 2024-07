Barricadas em chamas foram registradas na Cidade de Deus - Reprodução

Barricadas em chamas foram registradas na Cidade de DeusReprodução

Publicado 03/07/2024 06:46 | Atualizado 03/07/2024 09:53

Rio - Uma operação da Polícia Militar, na Cidade de Deus, Zona Oeste, tem registro de tiroteio e barricadas em chamas na manhã desta quarta-feira (3). Na ação, os agentes visam reprimir o roubo de veículos, além de coibir as tentativas de expansão territorial da facção Comando Vermelho (CV), que domina a região.

Segundo a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), confrontos foram registrados na comunidade às 6h32. No local, agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) realizam também a retirada de obstáculos físicos, para garantir o direito de ir e vir da população local, bem como a entrada das concessionárias prestadoras de serviços públicos.

Na ação, os policiais informaram que foram alvos de disparos efetuados por criminosos que atuam na região e houve confronto. Dois fuzis cal. 5.56, quatro pistolas, três rádios de comunicação e drogas foram apreendidos.

Nas redes sociais, imagens mostram pelo menos dois homens sendo retirados de um blindado na porta do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, enquanto familiares entram em desespero. Segundo relatos, a dupla teria sido baleada durante a operação e encaminhada pelos agentes à unidade de saúde.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que seis pessoas vítimas de ferimento por arma de fogo deram entrada já em óbito na unidade.

Ainda de acordo com a PM, o Comando Vermelho promove a maior parte dos conflitos armados na capital e no interior do estado. Além disso, investigações apontam que a comunidade recebe a maioria dos veículos roubados na Avenida Brasil.

Serviços impactados

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 12 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais na região.



Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que as clínicas da família José Neves, Lourival Francisco de Oliveira e Bárbara Mosley de Souza, e o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas na manhã desta quarta (3).