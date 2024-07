Os dois admitiram que trabalhavam como cobradores para o grupo paramilitar - Reprodução

Os dois admitiram que trabalhavam como cobradores para o grupo paramilitarReprodução

Publicado 03/07/2024 22:03

Rio - Uma operação conduzida por policiais civis da 36ª DP (Santa Cruz) prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), dois integrantes de grupos paramilitares que atuam cobrando taxas a comerciantes em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Segundo as investigações, Andrew Carlos Da Silva, de 22 anos, e Alielson Da Silva De Almeida, 20, cobravam taxas ao comércio local toda quarta-feira e sexta-feira, sempre juntos em uma moto. Eles agiam a mando de um líder conhecido como 'Sargento', considerado um homem extremamente violento na região.

Os agentes estavam em patrulhamento pela Rua Advogado Moacyr Martins Dias, quando encontraram uma moto sem placa, com dois homens. O condutor carregava uma bolsa, de cor preta, cruzada ao peito. Os policiais deram ordem de parada, mas eles não obedeceram e empreenderam fuga. No entanto, após perseguição, os policiais alcançaram os suspeitos.

Com Alielson foi encontrado uma pistola, calibre 9mm, com numeração raspada. Além de três carregadores com 62 munições, um telefone e um rádio de comunicação. Já com Andrew os agentes apreenderam uma pistola calibre 380, também com numeração raspada, um carregador com 12 munições, um telefone, R$70 em espécie e um rádio comunicador.

Durante a prisão, os dois admitiram que trabalhavam como cobradores para o grupo paramilitar e prestavam conta para o 'Sargento'. A moto usada pelos dois conta como roubada em Madureira, Zona Norte do Rio.