Rio passa a contar com Programa de Atenção Psicossocial às Vítimas da Violência ArmadaPedro Teixeira / Agência O Dia / Foto de Arquivo

Publicado 03/07/2024 18:30

Rio - As vítimas de violência armada no Rio de Janeiro vão passar a contar com assistência psicológica e social, oferecidas pelo município. A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes no Diário Oficial desta quarta-feira (3).

De acordo com o texto, o Programa de Atenção Psicossocial às Vítimas da Violência Armada vai acolher pessoas atingidas pelas forças do Estado, além de moradores e trabalhadores de territórios que possuem conflitos armados que afetem a coletividade e que apresentem problemas de saúde em decorrência destes eventos.

Os profissionais da segurança pública que apresentarem problemas de saúde em decorrência de conflitos armados também serão contemplados pela lei.

Além de prestar assistência psicossocial contínua às vítimas, a prefeitura também deve criar pontos de atendimento multidisciplinar junto aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e estabelecer um canal de comunicação com as unidades básicas de saúde para promover estratégias.

Ainda de acordo com o texto, profissionais deverão ser capacitados em diferentes setores para identificar os efeitos e cuidar das pessoas afetadas pela violência armada.

A prefeitura não informou qual pasta será responsável pelo desenvolvimento do programa.