Bairros da Zona Norte ficarão sem água nesta quinta-feira (4) - Divulgação

Bairros da Zona Norte ficarão sem água nesta quinta-feira (4)Divulgação

Publicado 03/07/2024 17:05

Rio - Alguns bairros da Zona Norte do Rio terão a distribuição de água suspensa nesta quinta-feira (4). De acordo com a Águas do Rio, a interrupção acontecerá por causa de uma ação de melhoria no sistema de abastecimento.

Cinco bairros ficarão sem água, sendo eles: Rocha Miranda, Honório Gurgel, Turiaçu e partes de Bento Ribeiro e Marechal Hermes.

Segundo a concessionária, o fornecimento será normalizado de forma gradativa, em até 72 horas após o término do serviço, previsto para ser finalizado no final da noite de quinta.

Por meio de um comunicado, a Águas do Rio orienta os clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias. Recomenda-se, também, que as tarefas que demandem alto consumo sejam adiadas neste período.

Quem precisar de atendimento, pode entrar em contato com a concessionária, de forma gratuita, pelo 0800 195 0 195 ou por mensagens via WhatsApp.