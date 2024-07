Tete Medina atuou na novela ’Transas e Caretas’ - Reprodução / Vídeo

Publicado 03/07/2024 13:05 | Atualizado 03/07/2024 13:34

Rio - A atriz Tetê Medina, conhecida por trabalhos em novelas como "Água Viva" e "Coração Alado", morreu aos 84 anos, nesta terça-feira (2), no Rio. A causa do falecimento não foi informada. O corpo da artista foi cremado, na manhã desta quarta (3), no Cemitério da Penitência, no Caju.



Natural do Rio, Maria Thereza de Medina iniciou a carreira na televisão em 1972, no especial "Mulher", de Gilberto Braga. Além de "Água Viva", em que interpretou Lucy Fragonard, mulher de Miguel (Raul Cortez), e "Coração Alado", que viveu a personagem Crystal Camerian, a atriz atuou nas novelas "Transas e Caretas" (1984) e "Labirinto" (1998), da TV Globo.

No teatro, ganhou o prêmio Molière de melhor atriz por "A China é Azul" (1972), com José Wilker, e foi indicada outras vezes por na mesma categoria por sua atuação em "Hipólito" (1968), "Alice no País Divino Maravilhoso" (1970) e "As Moças" (1970).

Espetáculos marcantes como "Calabar" (1973), "Pippin" (1974), "A Eterna Luta entre o Homem e a Mulher" (1982), "Círculo das Luzes (2002)" e o monólogo "O homem de rosto sem face" (2011) também foram estrelados por Tetê.

No cinema, ela participou de filmes como "Eu Sou Vida, Não Sou Morte" (1970), "A Casa Assassinada" (1971), "Os Inconfidentes" (1972) e "Vida de Artista" (1972). Como escritora, publicou mais de 38 livros. Atuou, ainda, como artista plástica.

Nos últimos anos, estava totalmente afastada dos palcos e da TV.