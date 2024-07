Paulo Antonio foi preso em uma casa no Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Reprodução / PCERJ

Paulo Antonio foi preso em uma casa no Éden, em São João de Meriti, na Baixada FluminenseReprodução / PCERJ

Publicado 03/07/2024 13:34

Rio de Janeiro – Agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quarta-feira, Paulo Antonio de Jesus Bastos, suspeito pelo crime de estupro de vulnerável. Paulo era líder e responsável por cuidar de crianças em um Centro Espírita em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e se aproveitou de sua posição para cometer o crime.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a vítima foi estuprada por seis anos, dos 8 aos 14. Durante esse período, o abusador fazia chantagens para manter o silêncio da criança, até que o mesmo resolveu contar aos pais, que acionaram a polícia.

Paulo Antônio estava foragido e foi localizado no bairro de Éden, também em São João de Meriti, onde os policiais cumpriram contra ele um mandando de prisão preventiva, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, expedido pelo Tribunal de Justiça, Comarca de São João de Meriti.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar se Paulo Ant6onio abusou de outras crianças que ficavam sob sua responsabilidade, enquanto os seus pais faziam suas orações no Centro Espírita. O homem foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.