Acidente gerou retenção de quase 10 km no localReprodução / Redes sociais

Publicado 03/07/2024 13:24

Rio - Uma carreta frigorífica tombou enquanto descia a Serra das Araras no sentido Rio, em Piraí, no Sul Fluminense, na manhã desta quarta-feira (3). O congestionamento gerado pelo acidente chegava a quase 10 km de extensão, no início da tarde.



A CCR RioSP, concessionária que administra a Via Dutra (BR-116), informou que a ocorrência foi às 6h56, na altura do km 232. O caminhão ocupa a faixa da direita.

O motorista foi resgatado por uma ambulância da empresa, que, no entanto, não informou sobre o estado de saúde do homem nem para qual hospital que ele foi levado.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo caído próximo à mureta da Via Dutra (BR-116), enquanto o trânsito flui pela faixa da esquerda. Outros registros mostram os carros andando pelo acostamento. A carga não caiu na via.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.