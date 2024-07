Policial foi morto com um tiro na cabeça durante ação da PM - Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/07/2024 11:17 | Atualizado 03/07/2024 12:10

Rio - Um policial militar, identificado como Rafael Galvão da Costa, de 41 anos, morreu baleado, na manhã desta quarta-feira (3), no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio, durante uma operação da PM.

De acordo com informações preliminares, o agente foi atingido por um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Rafael era capitão e estava lotado no 3º BPM (Méier). Ele deixa esposa e dois filhos. Segundo a PM, o militar foi promovido em maio deste ano.

Agentes do 3º BPM realizam uma operação, desde as primeiras horas da manhã, no Morro do Urubu com o objetivo de desarticular ações criminosas monitoradas pelos canais de inteligência, ligadas ao tráfico de drogas, roubos de veículos e cargas, e prevenir a guerra de facções.

Até o momento, não há confirmação do horário e local do sepultamento de Rafael.

Operações no Rio

Além do Morro do Urubu, a Polícia Militar também atua nas comunidades do Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. As duas comunidades fazem parte da facção Comando Vermelho(CV). Ao todo, os agentes buscam cumprir 16 mandados de prisão e oito de busca e apreensão.

Já na Zona Oeste, a PM atua na Cidade de Deus em uma ação para reprimir o roubo de veículos, além de coibir as tentativas de expansão territorial da facção CV. Houve registro de tiroteio e barricadas em chamas na manhã desta quarta-feira (3).