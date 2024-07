Biometria facial está em fase de testes em vans intermunicipais - Divulgação / Detro

Biometria facial está em fase de testes em vans intermunicipais Divulgação / Detro

Publicado 03/07/2024 10:36

Rio - As vans intermunicipais que circulam pelo Rio de Janeiro começaram a receber câmeras de biometria facial, para verificar se o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) está sendo utilizado pelos proprietários do cartão. A tecnologia entrou em fase de testes na segunda-feira (1) em alguns veículos do transporte complementar e deve ser lançada oficialmente após 30 dias.

“No início de 2024, iniciamos uma investigação em conjunto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e a Polícia Civil onde identificamos o uso indevido dos cartões em vans intermunicipais. Essas medidas geraram uma economia de R$40 mil diários aos cofres públicos”, explica o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias.

O Bilhete Único Intermunicipal é um benefício que oferece desconto na passagem em casos de integração de diferentes meios de transporte. Para ter direito ao BUI é necessário ter entre 5 e 64 anos e renda mensal inferior ou igual a R$3.205,20. O cartão é intransferível, sendo proibido emprestar, negociar ou vender os créditos.

“O subsídio pago pelo estado, para que a população possa fazer integração entre os modos de transporte, diminui o peso no bolso do usuário. Mas esse benefício é voltado aos que mais necessitam, por isso, é preciso respeitar as condições”, declara o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

A aplicação da biometria facial cumpre o Decreto Estadual nº 45.749, de 02 de setembro de 2016, que considera a necessidade de aperfeiçoamento das rotinas de fiscalização, monitoramento e controle do Sistema de Bilhetagem Eletrônica no estado.

O equipamento já está em funcionamento em cerca de 40% dos ônibus intermunicipais e em fase de teste também no metrô e nos trens. A medida será estendida no decorrer dos próximos meses, a partir de um cronograma que será elaborado pela Setram.

Passageiros flagrados em situação de uso irregular estão sujeitos à suspensão do benefício. No caso de usuários que utilizam vale-transporte fornecido pela empresa, há risco de demissão por justa causa, podendo até responder criminalmente por fraude.