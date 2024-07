Gustavo Oliveira de Souza foi transferido para a prisão - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 24/07/2024 14:25 | Atualizado 24/07/2024 16:41

Rio - Gustavo Oliveira e Souza, apelidado de GT, de 32 anos, que participou do sequestro-relâmpago de um casal no dia 14 deste mês, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, foi preso por policiais da 16ª DP (Barra) na terça-feira (23). 'GT' foi detido na Avenida Ayrton Senna e confessou que integra uma quadrilha que pratica roubos e extorsões com restrição de liberdade temporária das vítimas em diversos bairros da cidade.

O delegado Neilson Nogueira ressaltou que a prisão vai auxiliar nas investigações para chegar aos demais comparsas. "Essa prisão é muito importante porque tira de circulação um indivíduo que vinha praticando, reiteradamente, roubos com restrição temporária de liberdade das vítimas e nos permite aprofundar as investigações para alcançar os demais integrantes dessa quadrilha que está homiziada (escondida) na Ilha do Governador", explicou.

O Portal dos Procurados divulgou, na tarde desta quarta-feira (24), um cartaz pedindo informações sobre outros três criminosos que participaram da ocorrência. As denúncias devem ser feitas pelo aplicativo, telefone ou WhatsApp do Disque-Denúncia por meio do número 2253-1177. O anonimato é garantido.

Durante a prisão, Gustavo estava com um celular roubado e revelou que o grupo criminoso é composto por pelo menos cinco pessoas da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Além da prisão em flagrante pelo crime de receptação, foi encaminhada uma representação pela decretação da prisão do investigado no inquérito que apura os crimes praticados contra o casal.

A prisão contou com o apoio de agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), do Serviço Reservado do 31º BPM (Recreio) e é parte da Ação Estruturada Ordo. Câmeras da prefeitura também contribuíram para a apuração do crime.



No dia 14 de julho, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um casal trafegava com seu veículo de cor branca pelas ruas do Jardim Oceânico, quando foi surpreendido por um veículo SUV de cor preta, de onde desembarcaram três indivíduos armados. Eles roubaram o veículo e objetos pessoais das vítimas, além de terem sequestrado os dois por cerca de duas horas para realizar transferências bancárias e saques em caixas eletrônicos.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e capturar os demais integrantes da quadrilha.