Cemitério do Catumbi, onde o corpo foi sepultado - Divulgação

Publicado 06/08/2024 17:48

Rio - O entregador Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20 anos, morto durante uma troca de tiros entre bandidos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, foi enterrado na tarde desta terça-feira (6) no Cemitério do Catumbi, Zona Norte. Durante o sepultamento, amigos e familiares estavam bastante abalados e não quiseram falar com a imprensa.

A vítima, que morava com a mulher e a filha de 7 meses, foi enterrada em uma cerimônia para poucas pessoas. O jovem trabalhava há dois meses com carteira assinada em uma farmácia e estava feliz por festejar o Dia dos Pais pela primeira vez.



A segurança do local foi reforçada na segunda (5) e nesta terça-feira (6) com carros blindados e policiais ao redor da comunidade e na entrada do Túnel Noel Rosa, que liga os bairros de Vila Isabel e Riachuelo.

A morte está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).