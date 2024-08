Veículo blindado ficou com diversas marcas no vidro e na lataria - Reprodução

Veículo blindado ficou com diversas marcas no vidro e na lataria Reprodução

Publicado 06/08/2024 10:39 | Atualizado 06/08/2024 11:19

Rio - Um capitão da Polícia Militar foi baleado, na manhã desta terça-feira (6), quando saía de casa no bairro Vila Emil, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Thiago Cardoso dos Santos, de 36 anos, foi vítima de um ataque a tiros.

De acordo com a PM, criminosos armados fecharam o veículo do agente, um Toyotta Corolla blindado, e atiraram contra ele. Em seguida, fugiram. Os disparos de fuzil atravessaram a blindagem do carro e atingiram o policial. Ele foi baleado na mão direita, além de ter ferimentos no cotovelo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o policial teve a passagem fechada pelo veículo dos criminosos. Em seguida, três homens encapuzados descem do carro e começam a disparar.

Thiago foi socorrido por agentes do 20º BPM (Mesquita) e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a unidade, ele foi atendido na emergência e está passando por exames complementares. Em nota, foi informado que o quadro de saúde do agente é estável.

O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita). Ainda não se sabe o motivo do ataque contra o agente que é lotado no 24º BPM (Queimados).