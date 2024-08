Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi baleado no peito - Reprodução

Publicado 09/08/2024 20:56

Rio - O suspeito baleado durante uma tentativa de assalto a um policial militar no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, morreu nesta sexta-feira (9). O crime aconteceu em um posto de combustível, nesta quinta-feira (8). Durante a ação, um inocente ficou ferido e está internado em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi baleado no peito. Ele estava com outro comparsa, que conseguiu fugir do local. O caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Durante o confronto, Divaldo Saraiva de Arruda, de 64 anos, foi atingido. Segundo testemunhas, ele trabalhava em uma obra em frente ao posto. A vítima segue internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, em estado grave.