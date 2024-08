Bandido é flagrado furtando objetos dentro de casa no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/08/2024 19:12 | Atualizado 09/08/2024 19:24

Rio - Um assaltante invadiu uma casa no bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quinta-feira (8), e furtou objetos enquanto o morador dormia no sofá da sala. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Veja o vídeo abaixo. A 24ª DP (Piedade) investiga o caso.



Nas imagens é possível ver o criminoso dentro da residência, às 3h46. Em um determinado momento o bandido chega a pegar o celular da vítima, que está no sofá.

Veja o vídeo:

Bandido invade casa no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, e furta objetos enquanto morador dorme no sofá. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (8) e é investigado pela Polícia Civil.



O morador foi ouvido na delegacia e os agentes analisam as imagens para tentar identificar o autor do crime.