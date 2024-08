O material estava em potes de hidratante corporal - Divulgação

Publicado 09/08/2024 19:12

Rio - A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (9) uma encomenda contendo cerca de 1.660 kg de haxixe, que estava escondido em quatro potes de hidratante, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-X.



A remessa, que está avaliada em quase R$ 200 mil, era proveniente dos Estados Unidos e tinha Brasília como destino.

A atuação da Receita Federal na repressão ao tráfico de drogas tem como objetivo principal proteger a sociedade no que diz respeito à saúde pública.