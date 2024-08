Suspeito de matar Nádia Aparecida, na praia da Barra da Tijuca, aparece fugindo em imagens - Divulgação

Suspeito de matar Nádia Aparecida, na praia da Barra da Tijuca, aparece fugindo em imagensDivulgação

Publicado 09/08/2024 17:24

Rio - Imagens de câmeras de segurança de um quiosque flagraram o principal suspeito de esfaquear e matar a empregada doméstica Nádia Aparecida Alves Lage saindo correndo da areia da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após o crime. Veja o vídeo abaixo. O ataque a facadas ocorreu por volta das 18h40 de quinta-feira (8), na altura do Condomínio Barra Leme. A família de Nádia afirma que o homem que aparece nas imagens é Eduardo Henrique Lage, de 54 anos, ex-marido da empregada doméstica.

fotogaleria

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa imagens de circuitos internos da orla e ouve testemunhas para concluir as investigações. Ninguém foi preso até o momento.

Nas imagens é possível ver o suspeito, de camisa branca e calça preta, saindo correndo da areia da praia às 18h38. Pelo menos três câmeras da orla flagraram a fuga do suspeito. Veja:

Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-marido da mulher esfaqueada e morta na praia da Barra da Tijuca correndo após o crime, na noite de quinta-feira (8).



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/NyVYENKDCU — Jornal O Dia (@jornalodia) August 9, 2024

Na manhã desta sexta-feira (9), a família de Nádia Aparecida esteve no Instituto Médico Legal (IML) do Centro para liberar o corpo da empregada. Ao DIA, a filha do casal, Sara Cristina Alves, contou que o pai chegou a enviar uma mensagem para ela confessando o assassinato.

"Infelizmente era meu pai e depois de tudo que ele fez ainda mandou uma mensagem para gente dizendo que tinha matado ela. Tudo que a gente quer é Justiça, e dói muito porque perdemos os dois de uma vez, pois ele tem que pagar pelo que fez, mesmo que doa na gente", lamentou Sara.



Ainda segundo ela, o pai não estava trabalhando por ter uma doença crônica e passou a apresentar sinais de violência após o fim do relacionamento, que teria se dado por ciúmes dele. "Eu desconfio que ele tenha esperado ela sair do trabalho e atraído ela para uma área deserta da praia. Me lembro que teve uma única vez que ela pediu medida protetiva e depois disso ele tentou contra a própria vida", contou Sara.

A família ainda não informou o local e horário do sepultamento de Nádia Aparecida.