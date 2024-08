Cariocas aproveitam o calor para praticar esportes na praia - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Cariocas aproveitam o calor para praticar esportes na praia Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 09/08/2024 15:59 | Atualizado 09/08/2024 16:03

Rio - O sol e o calor que predominaram durante a semana, inclusive nesta sexta-feira (9), e que levaram muitos cariocas a praticar esportes nas praias, darão lugar à chuva e à sensação térmica amena neste fim de semana no Rio de Janeiro, segundo o Centro de Operações Rio.



No sábado (10), a aproximação de uma frente fria influenciará o tempo na cidade. O céu vai variar entre nublado e encoberto, e há previsão de pancadas de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, podendo ser pontualmente ser leve a forte entre o início da tarde e o fim da madrugada.



Os ventos permanecerão intensos, com velocidades entre 52 e 76 km/h, e as temperaturas enfrentarão uma queda acentuada. A chuva poderá ultrapassar 10 mm/15 min e 25 mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

Para domingo (11), apesar do céu limpo, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca que começa no sábado e tem previsão de término à meia-noite.



Na segunda-feira (12), devido à influência de um sistema de baixa pressão no oceano, e céu terá um aumento na densidade de nuvens. Contudo, não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados, com possibilidade de rajadas fortes.