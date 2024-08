Rita de Cássia Perez foi enforcada por Luciano - Reprodução

Rita de Cássia Perez foi enforcada por LucianoReprodução

Publicado 09/08/2024 16:06 | Atualizado 09/08/2024 16:41

Rio - Luciano Crespo de Jesus, que estuprou e matou a ajudante de serviços gerais Rita de Cássia Perez , de 46 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi condenado a 22 anos de prisão. O crime aconteceu em maio de 2022, no bairro Santa Izabel.

A decisão foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Luciano atacou a vítima quando ela estava a caminho da casa do namorado, a poucos metros de sua residência, no dia 7 de maio de 2022, por volta das 21h.

Segundo a denúncia, ele enforcou a vítima com um cordão de nylon e praticou violência sexual quando ela estava imobilizada. Rita tinha três filhos e seu corpo foi encontrado no dia das mães. Desta forma, a denúncia relatou que o homicídio foi duplamente qualificado, uma vez que o réu asfixiou Rita de Cássia, além de ter agido de forma a dificultar a defesa da vítima, e que o réu praticou estupro.