Agentes do 23° BPM foram acionados para a ocorrência na Rua Visconde de IrajáReprodução / Google Street View

Publicado 09/08/2024 14:43 | Atualizado 09/08/2024 14:45

Rio - Um coronel da Polícia Militar foi encontrado morto, nesta quinta-feira (8), dentro de seu apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a PM, agentes do 23° BPM (Leblon) foram acionados para a ocorrência na Rua Visconde de Pirajá. No local, a equipe constatou que a vítima era Victor Cezar Peixoto Nunes, de 63 anos. Segundo a corporação, ele é policial militar da reserva.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h30 para a remoção do corpo. Segundo a corporação, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não se sabe a causa da morte. No entanto, os militares constataram que ele já estava morto há, pelo menos, 24 horas.

Agentes da 14ª DP (Leblon) foram chamados para realizar perícia no local. O caso está sendo investigado pela distrital.