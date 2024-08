Cristo Redentor 'abraça' lua em clique do fotografo carioca Ari Kaye - Divulgação/Ari Kaye

Publicado 09/08/2024 16:33 | Atualizado 09/08/2024 16:45

Rio - Um abraço inesperado entre o Cristo Redentor e a lua registrado pelo fotógrafo carioca Ari Kaye, nesta quarta-feira (7), viralizou nas redes sociais. Em fase inicial crescente, a lua aparece como se formasse um arco entre as duas mãos da estátua no topo do Morro do Corcovado.



Segundo Kaye, que trabalha fotografando o Rio de Janeiro há quase 30 anos, a lua parecia estar sorrindo para o Cristo.

"Eu vi a lua descendo e vibrei porque não tinha nenhuma nuvem. Ela desceu e o cristo abraçou ela. Ela entrou dentro do Cristo. Uma lua fina. Mas é muito rápido. Ela passa pelo Cristo como um foguete. Brincamos que ela fica no horas no alto, mas quando passa pelo Cristo é questão de segundos", disse.