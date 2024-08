Homem foi preso por agentes da 12ª DP (Copacabana) em um apartamento na Rua Figueiredo de Magalhães - Reprodução

Homem foi preso por agentes da 12ª DP (Copacabana) em um apartamento na Rua Figueiredo de MagalhãesReprodução

Publicado 09/08/2024 15:37 | Atualizado 09/08/2024 16:06

Rio - Welington Rodolfo de Oliveira Pacheco, de 35 anos, acusado de matar por espancamento uma mulher trans, foi preso nesta sexta-feira (9), em Copacabana, na Zona Sul. Valentina Reis Rodrigues, de 37, conhecida como Fabinha, recebeu socos e chutes na cabeça em outubro do ano passado, e sofreu traumatismo craniano.

Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado por motivo fútil. Agentes da 12ª DP (Copacabana) o encontraram em um apartamento na Rua Figueiredo de Magalhães.

Segundo as investigações, Welington e Leandro da Silva, que segue foragido, agrediram Valentina no dia 11 de outubro de 2023 na Rua Itapirapé, no bairro Xavantes, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Fabinha teria sido agredida ao ser acusada de furtar um sabonete em um mercado da região.

De acordo com testemunhas, os homens se aproximaram da vítima, que estava sentada em frente ao portão da casa de uma vizinha, onde acontecia um aniversário, e a agrediram com socos e pontapés no rosto. Ela também teria sido ofendida com comentários homofóbicos durante as agressões.

Valentina chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada. No entanto, ela morreu quatro dias depois. O laudo de exame de necropsia apontou que a morte aconteceu por "traumatismo craniano com hemorragia das meninges em decorrência de ação contundente".

Durante as investigações, Welington prestou depoimento e disse que a mulher o chamou de corno antes das agressões. Ele contou aos policiais que foi ao encontro da vítima para cobrar explicações e confessou que a agrediu.

Welington e Leandro foram indiciados e ambos viraram réus pelo homicídio em julho deste ano. As buscas seguem para encontrar o segundo acusado.