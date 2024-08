Renato Duran é suspeito de atrapalhar as investigações - Rede Social

Renato Duran é suspeito de atrapalhar as investigações

Publicado 09/08/2024 12:37 | Atualizado 09/08/2024 13:02

Rio - Uma operação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (9), contra integrantes do grupo envolvido na morte do dono do bar Parada Obrigatória, em Vila Isabel, na Zona Norte, Antônio Gaspaziane Mesquita Chaves . O crime tem relação com disputas envolvendo o jogo do bicho. Dentre os investigados está Renato Augusto Fernandes Duran, filho da ex-presidente do Salgueiro, Regina Celi.Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Renato é suspeito de atrapalhar as investigações, além de ser apontado como gerente da área em que a vítima tinha bares. Além dele, outro alvo é Lucas Jordão Duarte, que foi encaminhado à especializada para prestar esclarecimentos.