Bombeiros encontraram motociclista morto após acidente na Av. Ayrton Senna - Reprodução / Redes sociais

Bombeiros encontraram motociclista morto após acidente na Av. Ayrton SennaReprodução / Redes sociais

Publicado 09/08/2024 14:13

Rio - Um motociclista morreu, na manhã desta sexta-feira (9), após se chocar com uma bicicleta na Avenida Ayrton Senna, altura do Giro do Cebolinha, próximo à Cidade de Deus, na Zona Oeste.

fotogaleria



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 7h30 para a ocorrência, mas, chegando no local, já encontraram Valdecir Arruda, de 54 anos, sem vida. O ciclista, identificado como Carlos Teotônio, de 41 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 7h30 para a ocorrência, mas, chegando no local, já encontraram Valdecir Arruda, de 54 anos, sem vida. O ciclista, identificado como Carlos Teotônio, de 41 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente e o enterro do motociclista.





Segundo o Centro de Operações Rio (COR), duas pistas da avenida ficaram interditadas para atendimento, e agentes das polícias Militar, Civil e CET-Rio também estiveram no local.



Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os bombeiros cobrindo o corpo de Valdecir e prestando socorro à outra vítima.