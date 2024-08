A polícia cumpriu dois mandados de prisão contra Ciro Dênis da Silva Simões, conhecido como Mágico - Reprodução

Publicado 09/08/2024 17:11 | Atualizado 09/08/2024 17:17

Rio - Um suspeito de integrar uma quadrilha responsável por aplicar o que ficou conhecido como o "golpe da tela aberta" em idosos foi preso na manhã desta sexta-feira (9) pela Polícia Civil – a corporação não informou o local exato da captura. Segundo investigações, o grupo é de São Paulo, mas vinha atuando também em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

A partir de levantamento de dados de inteligência, agentes da 41ª DP (Tanque) chegaram a Ciro Dênis da Silva Simões, conhecido como 'Mágico'. De acordo com a Polícia Civil, o "golpe da tela aberta" tem a seguinte dinâmica: o criminoso se aproveita quando um cliente, invariavelmente um idoso, tem dificuldades em operar o caixa eletrônico de uma agência bancária, e oferece ajuda se passando por um funcionário. Enquanto isso, um comparsa, já com o cartão inserido na máquina, se aproveita da distração da vítima para efetuar o saque.

'Mágico' era considerado foragido, já que contra ele estavam pendentes dois mandados de prisão temporária. Um expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarulhos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), e outro, pela 39ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A Polícia Civil do Rio contabiliza mais de 10 registros de ocorrência contra o indivíduo, todos pelo mesmo golpe. Somente na 41ª DP, são duas as investigações em andamento. Os policiais apontam que, fora Rio e São Paulo, o grupo praticava estelionato também em outros estados.

Após o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais encaminharam Mágico ao sistema prisional para apresentação à Justiça e realização de audiência de custódia.