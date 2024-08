O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 09/08/2024 19:41 | Atualizado 09/08/2024 20:08

Rio - Waldir Reginaldo Pereira Júnior, conhecido como 'Sapinho', foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (9), em Padre Miguel, na Zona Oeste. A vítima estava na calçada de uma loja, na Rua Olímpia Esteves, quando foi atingida.

Testemunhas disseram aos policiais que Waldir deixava um estabelecimento comercial no momento em que um criminoso se aproximou e atirou diversas vezes.

De acordo com os relatos, o suspeito chegou em um carro, desembarcou do veículo e assassinou o homem, fugindo logo em seguida. Uma imagem que circula nas redes mostra a vítima com ferimentos no peito e na perna já sem vida na calçada da rua.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Em abril deste ano, Waldir foi preso por descumprimento de medidas protetivas contra a ex-companheira. Conforme consta no processo no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o homem teria ameaçado a vítima de morte por não aceitar o fim do relacionamento. Ambos se relacionaram por sete meses em 2021 e, neste ano, ele também foi preso por acusação de agressão, ameaça e cárcere privado contra a mulher.