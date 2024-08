Sistema será utilizado para avisar sobre enchentes, tempestades e outros desastres - Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/08/2024 08:17 | Atualizado 10/08/2024 08:18

Rio - A Defesa Civil do Estado anunciou o lançamento de um novo sistema de alerta contra desastres, que será testado neste sábado (10). Funcionando via celular, os testes do Cell Broadcast, como foi batizado, serão feitos nos municípios de Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, por volta das 14h40. O objetivo dessa tecnologia é aumentar o alcance dos alarmes em um curto período de tempo durante as situações de emergência. Ao todo, 11 cidades serão contempladas com a novidade.

Segundo o governo estadual, o novo sistema deve entrar em operação até dezembro deste ano. A tecnologia vai enviar alertas com sons e mensagens em formato pop-up – que se sobrepõem ao conteúdo exibido na tela - para os celulares das pessoas que estiverem próximas a uma zona com risco iminente. Para usar esse sistema não é necessário realizar cadastro, basta estar na área de cobertura e ter acesso a uma rede de internet móvel.

A principal característica do Cell Broadcast é a capacidade de transmitir mensagens de alerta de forma rápida e abrangente. Ele pode ser utilizado para avisar sobre diversas de situações de emergência, como enchentes, deslizamentos de terra, tempestades severas e outros desastres que possam colocar a vida das pessoas em risco.

Conforme a Defesa Civil, os testes deste sábado serão importantes para avaliar a eficácia do sistema e identificar possíveis melhorias. Durante os estudos, será enviada uma mensagem de alerta para todos os celulares nas áreas de Petrópolis e Angra. É importante que os moradores dessas regiões estejam atentos às suas notificações de celular para que as análises sobre o funcionamento do novo sistema sejam mais precisas.

Apesar da tecnologia, os avisos por SMS, que precisam de cadastro, vão continuar existindo.