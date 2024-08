Trânsito ficou totalmente congestionado na via - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/08/2024 10:02 | Atualizado 08/08/2024 11:53

Rio - Um caminhão que transportava cerveja pegou fogo no interior de um túnel na Linha Amarela, na altura da Covanca, na manhã desta quinta-feira (8). Até o momento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, há 38 vítimas.



Ainda segundo a corporação, os feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca; Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier; Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea; e Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, 38 vítimas do acidente na Linha Amarela foram encaminhadas para unidades de emergência da cidade. Do total, uma está em estado grave e as demais devem receber alta ao longo do dia.