Douglas Gonçalves dos Santos morreu após acidente com vaca na BR-493 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/08/2024 20:02 | Atualizado 08/08/2024 20:34

Rio - Douglas Gonçalves dos Santos, cabo da PM, morreu na noite de quarta-feira (7), depois de colidir de moto com uma vaca na BR-493, na altura de Itaboraí, na Região Metropolitana. Ele voltava para casa quando houve o acidente.

A colisão ocorreu no bairro Manilha, na pista sentido Magé, na Baixada Fluminense, por volta das 23h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram acionadas para o local e encontraram a vítima já sem vida. O corpo do PM foi removido duas horas depois, já na madrugada desta quinta-feira (8).

Douglas trabalhava como policial fixo na Operação Segurança Presente de Niterói. Ele tinha saído do serviço e seguia para Magé, onde morava. A vaca estava no meio da rodovia e o agente não percebeu. O animal também morreu no local.

Nas redes sociais, amigos se despediram do PM. "O dia começou triste. Todos os policiais da operação estão de luto e dando suporte à família", publicou o major Abrahão Climaco, coordenador do Segurança Presente de Niterói.

"Uma pessoa com o coração gigante, sempre sorrindo. Vai em paz meu amigo, que Deus te receba de braços abertos", comentou uma internauta.

O enterro de Douglas aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (8), em Magé. A morte foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).