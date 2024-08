Materiais que haviam sido furtados foram levados para a 34ª DP (Bangu) - Divulgação

Publicado 08/08/2024 18:40

Rio - Um motorista de aplicativo, suspeito de participar de um furto a um estabelecimento, foi baleado, na tarde desta quinta-feira (8), em Padre Miguel, na Zona Oeste, durante uma perseguição policial. A ação também registrou a prisão de uma mulher, de 20 anos, e a apreensão de uma adolescente, de 17.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo (Segov), responsável pelo Programa Segurança Presente, agentes do Bangu Presente foram informados por populares que quatro criminosos tinham furtado uma loja na Rua Rosa de Almeida e fugiram em um carro, modelo Chevrolet Onix de cor prata.

Os policiais encontraram o veículo na região e houve perseguição. Segundo o órgão, aconteceu uma troca de tiros e o motorista, identificado como Anderson Santos de Oliveira, de 41 anos, foi baleado.

Nesta tarde, a secretaria informou que ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, para passar por uma cirurgia, onde ficou sob custódia. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o homem não deu entrada na unidade.

Questionada, a Segov retificou a informação e disse que Anderson foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o órgão, Anderson é motorista de aplicativo e morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste, mas é suspeito de envolvimento no furto à loja. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Uma mulher, de 20 anos, com 13 passagens criminais por furto, corrupção de menor e roubo foi presa. Além dela, os agentes apreenderam uma adolescente de 17 anos, com quatro anotações por furto, roubo e receptação. Uma quarta suspeita conseguiu fugir em uma moto. Ela estaria com a arma usada no confronto.

Dentre os materiais que haviam sido furtados, estão três camisas do Flamengo, uma chuteira da Umbro e produtos de saúde. A mulher permanece presa, e a adolescente foi encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DCPA) do Centro.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).