Demolição de construções irregulares na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 08/08/2024 19:21 | Atualizado 08/08/2024 19:58

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou nesta quinta-feira (8) a demolição de construções irregulares e desfez um grande loteamento ilegal caracterizado pela expansão do Condomínio das Acácias, na Estrada José Ricardo, em Bangu, Zona Oeste.

O loteamento e as construções eram ilegais. Eles ocupavam aproximadamente 150.000 m² em área considerada de interesse público para fins de desapropriação, sendo uma área de segurança do complexo penitenciário de Bangu.

No local, estavam sendo realizadas obras de infraestrutura com aproximadamente 3.000 m de ruas e calçadas, com a implantação de 30 postes e manilhas para a implementação de rede de drenagem, além da demolição de construções em fase inicial, como muros e guaritas.

Nos postes, foram encontradas várias luminárias da Rioluz que haviam sido furtadas do parque de iluminação pública da cidade. A obra já havia sido embargada em 2019 e o local foi alvo de demolição administrativa em março do mesmo ano. A ação contou com a parceria de agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Comlurb, entre outros.