Pessoas saíram correndo de túnel da Linha Amarela após incêndio em caminhão Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/08/2024 18:38 | Atualizado 08/08/2024 20:38

Rio - O número de pessoas hospitalizadas, que tiveram contato com o incêndio e a fumaça de um caminhão em um túnel na Linha Amarela , nesta quinta-feira (8), subiu para 110. As vítimas receberam atendimento em unidades públicas e particulares da cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até o momento, 61 vítimas foram encaminhadas para unidades de emergência da cidade. Do total, duas das vítimas estão internadas em estado grave e a maioria deve receber alta ao longo do dia.

Os hospitais municipais envolvidos no atendimento são a Coordenação Regional de Emergência (CER) e o Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste; o Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte; o Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul; e o Souza Aguiar, no Centro.

Já em unidades particulares da Rede D'Or, foram registrados 49 atendimentos, sendo 30 no Rios D'Or, 15 no Barra D'Or, 3 no Rio Barra e um no Badim.

O incidente aconteceu por volta das 7h20 desta quinta-feira (8) no Túnel da Covanca. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito quartéis atuaram no controle do incêndio, no socorro e no transporte às vítimas. Cerca de 40 militares, com apoio de 15 viaturas, trabalharam no local. Além disso, sete ambulâncias da corporação foram empenhadas na operação, que também contou com veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Lamsa, concessionária que administra a via.

Os militares registraram um total de 40 pessoas atendidas e encaminhadas para unidades hospitalares. No entanto, outras vítimas se dirigiram por meios próprios a hospitais da região.

Desespero

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a correria causada pelo acidente e diversas pessoas tentando fugir da nuvem de fumaça que estava se formando no interior do túnel. Pelo menos 20 carros foram abandonados pelos motoristas na via expressa.

Caminhão pega fogo na Linha Amarela e gera pânico na via.



Ao O DIA, Alexandre Santos, filho de uma das vítimas, contou que a mãe precisou ser hospitalizada após inalar grande quantidade de fumaça. De acordo com ele, Maria José Santos, de 74 anos, foi socorrida por motociclistas.



"Minha mãe estava passando pelo túnel sozinha e do lado dela aconteceu a explosão no caminhão. Um cara que estava na frente dela a ajudou, abriu a porta do carro e ela saiu. Estava todo mundo correndo. Carregaram ela até um certo ponto. Ela inalou muita fumaça. Um dos motociclistas que estavam indo e voltando ajudando no resgate, resgatou minha mãe", contou.

Após ser internada, a idosa ainda precisou ser transferida por conta da falta de vagas. O filho contou que ela inalou muita fumaça e deu entrada em um hospital da Tijuca com quadro estável, mas piorou nesta noite e precisou ser entubada. A idosa sofreu queimadura interna no nariz e está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

Segundo Alexandre, outras pessoas deram entrada no mesmo hospital da sua mãe. O homem informou que havia um ônibus no túnel no momento do incêndio e que os passageiros inalaram fumaça enquanto não conseguiam sair.

Nas redes sociais, outras pessoas que testemunharam o incidente relataram situação de desespero. "Foi desesperador! Fiquei mais de 4h no trânsito, dava para sentir o cheiro da fumaça. Coração acelerado até agora", comentou um internauta.

"Um trânsito caótico, pessoas gritando, outras correndo. Tem gente abandonando os carros, gente tossindo, surreal", detalhou outro.

A Rio de Janeiro Refrescos, empresa responsável pelo caminhão, informou que investiga as causas do incêndio e que os funcionários que estavam no veículo não se feriram. "A empresa mantém contato com as autoridades e se solidariza com as pessoas impactadas pelo acidente", destacou.